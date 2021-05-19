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«Данный кейс основан на свидетельствах сотен жертв, а также задокументированных уликах, аудиовизуальных уликах, расследованиях «в поле» и информации из открытых источников», — заявил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гаага ждет: в Международный уголовный суд подают обвинения против властей Беларуси Об этом в своем телеграм-канале сообщил политик, общественный и культурный деятель Николай Халезин.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил политик, общественный и культурный деятельНиколай Халезин отметил, что на основании статьи 15 Римского Статута каждый человек, группа или организация может предоставить информацию по обвинению в преступлениях или потенциальных преступлениях Международному уголовному суду. Информация предоставляется в офис прокурора суда, пишетРимский статут Международного Уголовного Суда — международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года.По состоянию на март 2016 года, договор подписали 139 государств, но ратифицировало 124. Так, Беларусь не подписала Римский статут и не признает юрисдикцию МУС. Так что суд не может рассматривать дела по преступлениям, совершенным на территории Беларуси.Однако прокурор Международного суда может начать расследование при условии, когда поступает специальное обращение (резолюция) от Совета Безопасности ООН.Материалы планируют подать Международное партнерство по правам человека, Норвежский Хельсинкский комитет, адвокатская организация Global Diligence и организация Truth Hounds.Ранее четыре немецких адвоката обратились в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ в связи с применением насилия в отношении мирных жителей Беларуси на фоне мирных протестов, начавшихся после президентских выборов в августе 2020 года.Сам Лукашенко назвал обращение в прокуратуру Германии в отношении его и обвинения в преступлениях против человечности “глупым шагом” и “сиюминутной политикой”.