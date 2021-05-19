"Стройреконструкция": Будславский костел надо срочно защитить от дождей временной крышей





Кадры пожара









“Если Будславский костел останется под дождем, как было и в случае с Несвижским замком, то все будет плохо. Его нужно срочно накрывать. Сейчас идет разговор о временной крыше. Уже есть предложение, как это сделать с минимальными затратами и, скорее всего по времени, потому что лето у нас тоже достаточно холодное и дождливое”, - говорится в сообщении.





Конструкции храма осмотрены еще на прошлой неделе: своды костела в порядке, однако на купол подниматься нельзя. До конца мая будет дано предварительное заключение по оценке огневого воздействия и рекомендации. Потом проектировщикам потребуются 3-4 месяца на подготовку документации.





По последней информации, на восстановление костела Вознесения Пресвятой Девы Марии, который пострадал от пожара 11 мая, собрано почти Br409 тыс. (более $162 тыс.).





Как сообщалось в Будславском костеле 11 мая произошел пожар. Для того, чтобы полностью ликвидировать его, МЧС понадобилось около семи часов. В результате огнем была полностью уничтожена крыша над центральным нефом храма, она обрушилась. Пострадало также внутренне убранство костела. В то же время главная святыня храма - икона Будславской Божией Матери, а также другие ценности были перенесены в безопасное место сразу после появления дыма.





По факту пожара возбуждено уголовное дело.