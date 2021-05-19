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Политическим осужденным из Гомеля читают лекции о «негативном влиянии деструктивных телеграм-каналов»
Источник материала: Партизан
Гомельчанина Алексея Елисеева, осужденного на 4 года «домашней химии», вызвали в милицию, чтобы прочитать лекцию о «позитивном влиянии государственных СМИ», ставя в противовес «деструктивные телеграм-каналы».
Об этом активист из Гомеля рассказал
При этом список тех самых «деструктивных» каналов гомельчанину не предоставили. Милиционеры настоятельно советовали всю информацию брать исключительно в госСМИ, называя их наиболее надежными.
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Политическим осужденным из Гомеля читают лекции о «негативном влиянии деструктивных телеграм-каналов»
Гомельчанина Алексея Елисеева, осужденного на 4 года «домашней химии», вызвали в милицию, чтобы прочитать лекцию о «позитивном влиянии государственных СМИ», ставя...
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