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Политическим осужденным из Гомеля читают лекции о «негативном влиянии деструктивных телеграм-каналов»

19.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомельчанина Алексея Елисеева, осужденного на 4 года «домашней химии», вызвали в милицию, чтобы прочитать лекцию о «позитивном влиянии государственных СМИ», ставя в противовес «деструктивные телеграм-каналы».




Об этом активист из Гомеля рассказал «Гомельскай вясне». По его словам, в конце апреля в отделении милиции Новобелицкого района ему читали лекцию о «негативном влиянии деструктивных телеграм-каналов и позитивном влиянии государственных СМИ».

При этом список тех самых «деструктивных» каналов гомельчанину не предоставили. Милиционеры настоятельно советовали всю информацию брать исключительно в госСМИ, называя их наиболее надежными.
 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельчанина Алексея Елисеева, осужденного на 4 года «домашней химии», вызвали в милицию, чтобы прочитать лекцию о «позитивном влиянии государственных СМИ», ставя...
 
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