Прейгерман: Давить независимые СМИ для власти нерационально, но эмоции могут взять верх

– Власти не закрывали портал TUT.BY, когда в стране происходили массовые уличные протесты. Почему же они атаковали его сейчас, когда протестной активности уже не наблюдается?





– Наверное, потому что руки не могут добраться сразу до всего. Когда возникает кризисная ситуация, все усилия и ресурсы направляются на то, чтобы справляться с наиболее опасными ее проявлениями. А уже дальше внимание обращается на остальное.





– Насколько рациональна блокировка портала с точки зрения власти? Разве аудитория TUT.BY не уйдет в более радикальные телеграм-каналы или российские СМИ, что в результате станет проблемой для режима?





– Наверное, власть считает важным решить для себя некоторые вопросы, а параллельно с этим идет мыслительный процесс, как заполнять вакуумы, которые из-за этого появляются.





Думаю, что если дойдет до того, что TUT.BY полностью исчезнет с белорусского рынка, то, наверное, по принципу «свято место пусто не бывает» возникнут другие ресурсы, которые попытаются забрать себе хотя бы часть аудитории портала.





А возможно, к такому сценарию кто-то и готовился: если судить по появлению новых игроков на информационном поле в последние полгода-год.





– Что будет с другими независимыми СМИ – «Нашай Нівай», БелаПАН, Еврорадио, «Радыё Свабода» и другими?





– Общая логика происходящего понятна: если попытка революции провалилась, то контрреволюция неизбежна. А это означает, как сейчас говорят, закатать под асфальт всё и вся.





Другой вопрос, что из-за размера аудитории значение TUT.BY нельзя сравнить со значением других информационных ресурсов. Власть исходит из того, что даже в лучшие для нее времена была часть общества (процентов до 20), которая с нею не соглашалась.





Естественно, что эта часть общества нуждается в своих информационных ресурсах и для власти лучше, чтобы они были внутрибелорусскими.





Но из-за масштаба произошедшего взрыва, в том числе эмоционального, рациональные доводы могут игнорироваться. Поэтому, я не исключаю, что последствия будут для всех.





– Чего ждать от четвертого пакета санкции со стороны ЕС? Повлияет ли ситуация вокруг TUT.BY на его ужесточение?





– О том, что новый пакет в плане содержащихся в нем фамилий будет более существенным, чем прежние, в общем-то уже объявлено. Расширит ли ситуация вокруг TUT.BY список еще больше? Трудно сказать, но вряд ли атака на портал кардинально изменит подход ЕС.





Очевидно, что Евросоюз будет аргументировать принятия новых санкций целым рядом событий, начиная от вопроса с польским меньшинством и заканчивая TUT.BY, но не думаю, что в пакете появятся чрезвычайные меры экономического воздействия.





– Почему ЕС воздерживается от существенных экономических санкций?





– Во-первых, по внутренним документам самого Евросоюза полноценные секторальные экономические санкции невозможны. Прописано, что они не должны наносить существенный урон общественным слоям, т.к. по логике ЕС в таком случае наказываются люди, которые не имеют отношениях к тем деяниям, за которые вводятся санкции.





Во-вторых, санкции не приводят к позитивным изменениям, если под ними понимать приостановку репрессий, освобождение политзаключенных и начало диалога. Тем более шансы на это минимальны, когда главный союзник белорусских властей Россия сама находится в ситуации нарастающей эскалации с ЕС.





По большому счету, единственное чего можно добиться экономическими санкциями – полностью обрезать контакты с Беларусью и увеличить ее зависимость от России.

Если предприятие выкидывается с какого-то рынка – это же не так, что сегодня кран закрыли, а завтра открыли и продукция этого предприятия вернулась на старый рынок.





Нет, происходит полный разрыв отношений. Вернуться на прежний рынок может и возможно, но это будет очень сложно.





Если резюмировать: экономические санкции лишены политического смысла, а неизбежные издержки от них высоки и не в интересах ЕС.