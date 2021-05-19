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Власти обещают пенсионерам подкинуть немного денег. Но не сейчас
Источник материала: Партизан
Вице-премьер правительства Беларуси Игорь Петришенко заявил, что в стране будет продолжаться реальный рост пенсионных выплат.
Сегодня правительство отвечает на вопросы парламентариев, Петришенко, который курирует вопросы социальной сферы в правительстве, выступает с докладом в Овальном зале.
"Задача текущего года - поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника", -
Средняя зарплата в Беларуси по данным за март 2021 года составила 1384,7 рубля.
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Вице-премьер правительства Беларуси Игорь Петришенко заявил, что в стране будет продолжаться реальный рост пенсионных выплат.
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