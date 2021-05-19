Власти обещают пенсионерам подкинуть немного денег. Но не сейчас

Сегодня правительство отвечает на вопросы парламентариев, Петришенко, который курирует вопросы социальной сферы в правительстве, выступает с докладом в Овальном зале.





цитирует чиновника БелТА. "Задача текущего года - поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника", -чиновника БелТА.





Средняя зарплата в Беларуси по данным за март 2021 года составила 1384,7 рубля.



