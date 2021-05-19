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Фанаты "Манчестер Юнайтед" устроили акцию протеста против руководства клуба
Источник материала: Партизан
Впервые в нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" провел домашний матч АПЛ с болельщиками на трибунах.
Перед матчем болельщики "МЮ", впервые в сезоне-2020/2021 занявшие свои места на трибунах "Олд Траффорд", продолжили мирно протестовать против владельцев их любимого клуба — семьи Глейзеров.
Большинство фанатов надело желто-зеленые шарфы, символизирующие их протест против американских владельцев их любимой команды; в руках они держали зеленые таблички с надписью: "Go Glazers out".
На матч допущено 10 000 болельщиков. "Олд Траффорд" вмещает около 75 тысяч человек,
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Впервые в нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" провел домашний матч АПЛ с болельщиками на трибунах.
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