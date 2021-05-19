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Модное "Евровидение-2021": самые стильные образы первого полуфинала
19.05.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2021" состоялся в Роттердаме и буквально поразил всех зрителей шоу. Причем особого внимания заслужили не только песни и номера претендентов, но их стильные образы.
Модные эксперты и пользователи социальных сетей сошлись во мнении, что в плане моды этот полуфинал стал одним из самых запоминающихся, а значит - лучших.
Sputnik составил подборку самых стильных образов участников и
© AFP 2020 / PATRICK VAN EMST
Номер российской исполнительницы Манижы произвел фурор
Платье Манижи, сшитое из лоскутков тканей женщин со всей России, стало одним из самых запоминающихся нарядов первого полуфинала. Тоже самое можно сказать и об эффектной трансформации певицы: из платья матрешки в эффектный комбинезон.
© AFP 2020 / KENZO TRIBOUILLARD
Представительница Кипра Елена Цагрину выбрала "голый" наряд
А вот наряд певицы Елены Цагрину многим напомнил образ другой знаменитости - Леди Гаги. Эффектная блондинка зажгла "Евровидение" в дерзком наряде: "голом" платье с рукавами из шифона, а также вышивкой из бисера, пайеток и бахромы.
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Солистка украинской группа Go_A использовала модные тренды сезона
Солистка украинской группы Go_A в необычном образе из кожи и перьев напоминала злую мачеху из сказки про спящую красавицу. Стоит отметить, что певица удачно задействовала модные тренды сезона: эко-кожу и ярко-зеленый цвет.
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
На "Евровидении" Австралию представила исполнительница Montaigne - одна из самых ярких участниц
Певица Montaigne в латексном костюме с характерными рукавами-буфами и цепями на бедрах стала одной из самых ярких участниц песенного забега. Пикантность образу добавила и яркая прическа австралийки.
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Мальтийская группа Destiny не могла не запомниться
Образ одной из главных фавориток конкурса - мальтийской звезды Destiny - также заслуживает особого внимания. Блестящее и ультракороткое платье в оттенке серебра звезда умело сочетала с длинными ботфортами в цвет.
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Участница из Израиля Эден Ален практически соединила в одно целое прическу и платье
Израильская певица Эден Алене также сделала ставку на "голый" наряд, но вместо блесток и бисера предпочла темную вышивку. Аутфит оказался действительно оригинальным: паттерн на платье создавал впечатление "продолжения" прически звезды.
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Норвегию в образе стильного ангела представил TIX
Еще один яркий образ от представителя Норвегии. Музыкант TIX в образе стильного ангела с белоснежными крыльями, сияющем костюме и солнечных очках поразил зрителей неожиданным сочетанием фактур и элементов аутфита.
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