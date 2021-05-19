Источник материала: Sputnik Беларусь

Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2021" состоялся в Роттердаме и буквально поразил всех зрителей шоу. Причем особого внимания заслужили не только песни и номера претендентов, но их стильные образы.

Модные эксперты и пользователи социальных сетей сошлись во мнении, что в плане моды этот полуфинал стал одним из самых запоминающихся, а значит - лучших.

Sputnik составил подборку самых стильных образов участников и первых финалистов "Евровидения-2021" и готов разделить ее с вами!

© AFP 2020 / PATRICK VAN EMST Номер российской исполнительницы Манижы произвел фурор

Платье Манижи, сшитое из лоскутков тканей женщин со всей России, стало одним из самых запоминающихся нарядов первого полуфинала. Тоже самое можно сказать и об эффектной трансформации певицы: из платья матрешки в эффектный комбинезон.

© AFP 2020 / KENZO TRIBOUILLARD Представительница Кипра Елена Цагрину выбрала "голый" наряд

А вот наряд певицы Елены Цагрину многим напомнил образ другой знаменитости - Леди Гаги. Эффектная блондинка зажгла "Евровидение" в дерзком наряде: "голом" платье с рукавами из шифона, а также вышивкой из бисера, пайеток и бахромы.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW Солистка украинской группа Go_A использовала модные тренды сезона

Солистка украинской группы Go_A в необычном образе из кожи и перьев напоминала злую мачеху из сказки про спящую красавицу. Стоит отметить, что певица удачно задействовала модные тренды сезона: эко-кожу и ярко-зеленый цвет.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW На "Евровидении" Австралию представила исполнительница Montaigne - одна из самых ярких участниц

Певица Montaigne в латексном костюме с характерными рукавами-буфами и цепями на бедрах стала одной из самых ярких участниц песенного забега. Пикантность образу добавила и яркая прическа австралийки.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW Мальтийская группа Destiny не могла не запомниться

Образ одной из главных фавориток конкурса - мальтийской звезды Destiny - также заслуживает особого внимания. Блестящее и ультракороткое платье в оттенке серебра звезда умело сочетала с длинными ботфортами в цвет.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW Участница из Израиля Эден Ален практически соединила в одно целое прическу и платье

Израильская певица Эден Алене также сделала ставку на "голый" наряд, но вместо блесток и бисера предпочла темную вышивку. Аутфит оказался действительно оригинальным: паттерн на платье создавал впечатление "продолжения" прически звезды.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW Норвегию в образе стильного ангела представил TIX

Еще один яркий образ от представителя Норвегии. Музыкант TIX в образе стильного ангела с белоснежными крыльями, сияющем костюме и солнечных очках поразил зрителей неожиданным сочетанием фактур и элементов аутфита.

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