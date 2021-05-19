Платники белорусских учебных заведений получат статус молодого специалиста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Статус молодого специалиста будут предоставлять не только бюджетникам, но и тем, кто учился на платной основе и обратился в комиссию по распределению, заявил в среду министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Кадровый вопрос для выпускников профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений обсудили сегодня министры и депутаты на совместном заседании нижней и верхней палат белорусского парламента.

"Таких у нас около тысячи человек в год (которые берут направления по собственному желанию - Sputnik). Однако если делать обязательным распределение для этой категории, непонятен механизм возмещения средств, если человек не поедет на место отработки. Наверное, заказчикам кадров надо позаботиться о том, как закреплять у себя кадры", - отметил руководитель ведомства.

Начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович рассказал Sputnik, что если у вуза остаются направления на первое рабочее место, в том числе неудовлетворенные бюджетниками, их можно предоставить платникам.

"В случае, если платник будет брать такое направление, он будет получать статус молодого специалиста. Сейчас этого статуса у него нет, в отличие от распределенного бюджетника. Этот момент будет прописан в новом Кодексе об образовании", - пояснил собеседник.

На сегодняшнем заседании в парламенте заместитель премьер-министра Игорь Петришенко подчеркнул, что распределение в Беларуси "рассматривается как награда для тех, кто получает образование на бюджетной основе". А некоторые депутаты озвучили предложение об обязательной (а не по желанию) отработке платников белорусских вузов.

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