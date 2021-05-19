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Литва готова предоставить убежище сотрудникам TUT.by

19.05.2021 13:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литва готова предоставить сотрудникам белорусского портала TUT.by убежище, написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в «Твиттере».

Литва готова предоставить убежище сотрудникам TUT.by
Фото: МИД Литвы

«Печально видеть репрессии со стороны нелегитимного режима Лукашенко в отношении одного из последних независимых белорусских новостных сайтов @tutby и его журналистов, — говорится в сообщении. — Литва готова предложить всем, кто ищет убежища, дом вдали от дома. Вместе мы победим тиранию и ложь».

Накануне МИД Литвы выступил с заявлением в связи с уголовным преследованием TUT.by. «Нелегитимный белорусский режим боится независимых СМИ и систематически их уничтожает. Позорное преследование крупнейшего новостного сайта страны TUT.by — еще один пример такой политики», — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства на его странице в «Твиттере». «Свободные медиа не задушат, преступления против белорусского народа будут раскрыты», — заявил литовский МИД.

18 мая в офисе портала и дома у некоторых сотрудников прошли обыски. Были изъяты техника, банковские карты, наличные деньги. Сайт TUT.by заблокирован.

В актуальном списке задержанных сотрудников TUT.by главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, юрист Екатерина Ткаченко. Их статус до сих пор непонятен, адвокатов к ним вчера не допустили.
 
 
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Литва готова предоставить сотрудникам белорусского портала TUT.by убежище, написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в...
 
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