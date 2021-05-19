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Литва готова предоставить убежище сотрудникам TUT.by
Источник материала: Навiны
Литва готова предоставить сотрудникам белорусского портала TUT.by убежище, написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в «Твиттере».
«Печально видеть репрессии со стороны нелегитимного режима Лукашенко в отношении одного из последних независимых белорусских новостных сайтов @tutby и его журналистов, — говорится в сообщении. — Литва готова предложить всем, кто ищет убежища, дом вдали от дома. Вместе мы победим тиранию и ложь».
Накануне МИД Литвы
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Литва готова предоставить сотрудникам белорусского портала TUT.by убежище, написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в...
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