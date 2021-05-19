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Главное в среду. Продолжается суд по «делу студентов», доступ в офис Tut.by закрыт по распоряжению органов следствия

19.05.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, это среда и наша очередная хроника новостей. Сегодня журналистка Tut.by вернулась домой спустя полгода тюрьмы, в Барановичах упал самолет, а в Минске продолжается суд по «делу студентов». Ниже рассказываем обо всем подробнее.

Одной строкой. Катерина Борисевич вышла из колонии, в Барановичах упал самолет

  • Дело Tut.by. Что известно к этому часу?
  • Катерина Борисевич, которую осудили по делу «Ноль промилле», вышла из колонии.
  • В Барановичах упал самолет.
  • Откуда в белорусском бюджете дыра почти на 1,7 миллиарда рублей?
  • Стала известна стоимость сертификата о вакцинации от COVID-19.

Катерина Борисевич вернулась домой. Спустя полгода она смогла обнять дочь

Сегодня спустя полгода заключения в тюрьме домой вернулась журналистка Tut.by Катерина Борисевич. Вот как ее встречали родные.

Доступ в офис Tut.by закрыт согласно распоряжению следственных органов

Телеграм-канал Tut.by сообщает, что вход в офис компании закрыт по распоряжению следственных органов. Видео с камер, которые установлены на восьмом и девятом этажах, на мониторах не отображаются, но сотрудников силовых ведомств внутри нет.

Продолжается суд по «делу студентов»

Сегодня начался пятый день заседаний по «делу студентов». В данный момент свидетельские показания дают сотрудники ОМОНа, передает телеграм-канал «Студэнцкая думка».

В зал по-прежнему не пускают практически никого, кроме родственников.

В данный момент речь идет о задержаниях на территории БГУ и МГЛУ.

На вопрос, просили ли преподаватели вуза помощи у ОМОНа, свидетели не дали конкретного ответа.

(будет дополнено)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Итак, это среда и наша очередная хроника новостей. Сегодня журналистка Tut.by вернулась домой спустя полгода тюрьмы, в Барановичах упал самолет, а в Минске...
 
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