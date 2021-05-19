Работники, чинившие тротуарную плитку, обнаружили под ней огромный тоннель, ведущий к банку

Источник материала: Onliner

В Германии предотвратили «ограбление века». Строители, которые приехали чинить плитку у здания банка, обнаружили под ней восьмиметровый тоннель. Грабителям не хватило всего несколько дней.

На севере Германии приключилась история, в которую поверить почти невозможно. После дождей у здания местного банка Volksbank в городе Шпенге просела и утонула в огромной луже тротуарная плитка. Рабочие приехали ее перекладывать в понедельник, 17 мая. Они сняли верх брусчатки, и стало очевидно, что причина — не в прорванной трубе, пишет издание Der Spiegel .

Под ней обнаружился тоннель длиной около восьми метров и шириной около метра, который начинался из трансформаторной будки и заканчивался под зданием банка.

Представители банка предполагают, что злоумышленники хотели совершить ограбление банка 23 мая, в воскресенье, когда банк будет закрыт для посетителей. В этот день католики и протестанты Германии будут отмечать Троицын день.

«Обычно такое можно увидеть только по телевизору. Это безумие, — сказал сотрудник Volksbank Фолькер Штайн. — Возможно, преступники намеревались спокойно добраться до банка на Троицын день».

Полиция ведет поиск преступников.