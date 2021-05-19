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Во время автопробега с сопровождением ГАИ звучали сигналы клаксона. Что ответили на обращение о привлечении нарушителей? (видео)

19.05.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По новому КоАП за необоснованную подачу сигнала в месте проведения массового мероприятия могут лишить прав. В ГУГАИ подчеркивали: «Запрет на необоснованные сигналы распространяется на все мероприятия: как санкционированные, так и нет». В начале мая в сети получило распространение видео патриотического автопробега, на котором слышны сигналы клаксона. В РОВД поступило обращение с просьбой привлечь нарушителей к ответственности.

Напомним, 1 мая состоялся межрегиональный патриотический автопробег «Дорогами войны — дорогами Победы» на территории Браславского района. В нем участвовала колонна из грузовых и легковых автомобилей, а также БТР с госсимволикой. Идея проведения исходила от руководства района. В сети появилось видео с этого мероприятия На записи отчетливо слышно как минимум четыре разных сигнала клаксона, при этом в ролике заметно, что колонну сопровождало как минимум два патрульных автомобиля.

Логическая цепочка соответствия закону событий на видео такова: автопробег подходит под определение «демонстрация» из Закона о массовых мероприятиях в РБ. Обоснованно можно жать на клаксон для предотвращения ДТП в населенном пункте или для предупреждения об обгоне вне населенного пункта (согласно п. 172 ПДД). Ни одного, ни второго со стороны участников автопробега на видео нет. За нарушение правил подачи сигнала в нарушение правил в месте проведения массового мероприятия грозит штраф до 10 б. в. с лишением прав до года или без лишения (ст. 18.13.4 КоАП).

Логическая цепочка нашла отражение в обращении, которое было направлено в Браславский РОВД. В нем была озвучена просьба привлечь к ответственности виновных в нарушении, а также провести служебную проверку в адрес сотрудников ГАИ, находившихся в служебных авто с бортномерами: 295 Миоры и 299 Браслав (ввиду отсутствия действий, направленных на пресечение нарушений законодательства). В отделе сообщили, что обращение рассмотрели. В качестве ответа привели цитаты из ПиКоАП и КоАП.

Резюме: электронное обращение не может служить поводом, а видео — основанием для начала административного процесса. «Обращение не является устным или письменным, в нем отсутствует подпись, заявитель не предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заявления, — приводим цитату из ответа. — По записи невозможно установить, в какое время и каким образом было получено видео. Административный процесс не начинался по причине объективного отсутствия поводов и оснований к его началу. Для подачи заявления можете обратиться в территориальный ОВД».




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По новому КоАП за необоснованную подачу сигнала в месте проведения массового мероприятия могут лишить прав. В ГУГАИ подчеркивали: «Запрет на необоснованные...
 
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