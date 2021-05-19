В Барановичах упал учебный самолет Як-130

Источник материала: Onliner

Сегодня появилась информация о падении самолета в Барановичах, об этом Onliner сообщили очевидцы. Подробности уточняются.

«Примерно 20 минут назад в Барановичах упал учебный самолет. Окна у двух соседних домов выбиты. На месте работают машины МЧС», — рассказал очевидец.

По неподтвержденной информации, которую сообщают очевидцы, самолет упал при совершении маневра, был групповой полет, подготовка ко Дню города.

«Осколки рассыпались на 100 метров от падения, повредили фасады зданий, окна. Самолет упал между двух двухэтажных домов по улице Фестивальной. На одном здании виден парашют пилота. По периметру находятся военные», — рассказал очевидец.

Издание «Наш край» сообщило , что в катастрофе погиб летчик, однако позже БЕЛТА проинформировало , что летчик успел катапультироваться, он в тяжелом состоянии.



«Самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. На взлете он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург», — пишет издание «Наш край».

В пресс-службе брестского областного управления Следственного комитета Onliner не подтвердили и не опровергли информацию о состоянии пилота.

— Звоните после обеда, — ответили в УСК.

То же самое журналисту Onliner ответили в приемной главврача Барановичской городской больницы.









Такие фото прислал в нашу редакцию очевидец с места событий.





















(будет дополнено)