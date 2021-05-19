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В Барановичах упал самолет. Летчик погиб

19.05.2021 13:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Барановичах упал самолет. Летчик погиб
Фото из социальных сетей
Как сообщает издание «Интекс-Пресс», по предварительной информации в Барановичах упал самолет.

Возможно, это учебный самолет. Отметим, что в городе находится военный аэродром.

Судя по фото, самолет полностью уничтожен, а также он упал в непосредственной близости от жилых домов.

По предварительной информации пилот успел катапультироваться.

Барановичская районка «Наш край» пишет, что пилот погиб. БелТА же сообщает, что он в тяжелом состоянии.

В Барановичах упал самолет. Летчик погиб

Вот что рассказал один из очевидцев:

«В Барановичах упал самолет, вероятно — учебный истребитель. Упал где-то за нефтебазой. На место стягиваются пожарки. Сначало самолет низко пролетел над жилыми домами в Южном микрорайоне, потом ушел резко вправо от города и упал. Сейчас кружит вертолет над местом ЧП».


Позже в госСМИ сообщили, что на взлете самолет якобы врезался в жилой дом. Судя по фото, падение произошло в непосредственной близости от жилых зданий.
 
 
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Самолет упал в непосредственной близости от жилых домов.
 
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