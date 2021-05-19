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В Барановичах упал самолет. Летчик погиб
Источник материала: UDF
Фото из социальных сетей
Возможно, это учебный самолет. Отметим, что в городе находится военный аэродром.
Судя по фото, самолет полностью уничтожен, а также он упал в непосредственной близости от жилых домов.
По предварительной информации пилот успел катапультироваться.
Барановичская районка «Наш край» пишет, что пилот погиб. БелТА же сообщает, что он в тяжелом состоянии.
Вот что рассказал один из очевидцев:
«В Барановичах упал самолет, вероятно — учебный истребитель. Упал где-то за нефтебазой. На место стягиваются пожарки. Сначало самолет низко пролетел над жилыми домами в Южном микрорайоне, потом ушел резко вправо от города и упал. Сейчас кружит вертолет над местом ЧП».
Позже в госСМИ сообщили, что на взлете самолет якобы врезался в жилой дом. Судя по фото, падение произошло в непосредственной близости от жилых зданий.
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Самолет упал в непосредственной близости от жилых домов.
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