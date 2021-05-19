«Ставили на растяжку и били по щиколоткам». Как сидел на сутках минчанин, арестованный за БЧБ коробку от телевизора LG

Источник материала: UDF



Фото: nn.by

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«Били по почкам, но это было по лайту, чтобы синяков не оставалось»

«В жодинском ИВС нас ставили на растяжку и некоторым били по щиколоткам, от чего оставались гематомы. Били и по почкам, но это было по лайту, чтобы синяков не оставалось. Делали они это в «профилактических целях». Ребята там работают в основном молодые и агрессивные, поэтому диалога у нас с ними не было. Они пытались нас запугать своими криками».