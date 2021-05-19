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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 мая из-за сильных дождей В четверг будет облачно с прояснениями.

В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах возможны грозы.В течение суток по Витебской области, ночью и утром по Могилевской, по северо-востоку Гомельской и Минской областей ожидаются сильные дожди. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - от плюс 9 по северо-востоку до 18 градусов тепла по юго-западу страны.