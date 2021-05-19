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Игорь Петришенко, его цитирует госагентство БЕЛТА . «Задача текущего года - поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника», - сказал, его цитирует госагентство

«1,5 млн наших граждан перешагнули 65-летний рубеж. Правительством утверждена и принята к реализации Национальная стратегия активного долголетия до 2030 года. Документом определены задачи, решение которых позволить более эффективно использовать потенциал пожилых людей, смягчить последствия старения населения. Нам совместно предстоит создать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни», - добавил Петришенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Делаем ставки: или зарплата упадет, или пенсии вырастут? В Беларуси нужно создавать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни.

При этом он отметил, что в Беларуси нужно создавать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни.По информации Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (до вычета налогов) в Беларуси в марте составила Br1 тыс. 384,7.