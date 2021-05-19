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Делаем ставки: или зарплата упадет, или пенсии вырастут?

19.05.2021 13:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Делаем ставки: или зарплата упадет, или пенсии вырастут?
Иллюстративное фото
Задача текущего года - довести уровень средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

«Задача текущего года - поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника», - сказал Игорь Петришенко, его цитирует госагентство БЕЛТА.


При этом он отметил, что в Беларуси нужно создавать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни.

«1,5 млн наших граждан перешагнули 65-летний рубеж. Правительством утверждена и принята к реализации Национальная стратегия активного долголетия до 2030 года. Документом определены задачи, решение которых позволить более эффективно использовать потенциал пожилых людей, смягчить последствия старения населения. Нам совместно предстоит создать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни», - добавил Петришенко.


По информации Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (до вычета налогов) в Беларуси в марте составила Br1 тыс. 384,7.
 
 
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В Беларуси нужно создавать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни.
 
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