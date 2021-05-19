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Павел Крашенинников. Фото: ТАСС

Интерфакс

«Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны», – заявил депутат.

«Если есть нарушения, то уже будет действовать другое законодательство», – уточнил Крашенинников.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутат Госдумы объяснил дома чиновников за границей распадом СССР Депутат также заявил, что в России действует «достаточно чёткое антикоррупционное законодательство».

По словам, большинство недвижимости чиновников за рубежом находится «в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании».Как связаны объекты недвижимости за границей и распад СССР, Крашенинников не уточнил. Он также не сказал, в каких именно странах больше всего такой недвижимости. В СНГ, кроме России, входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.Депутат также заявил, что в России действует «достаточно чёткое антикоррупционное законодательство». По его словам, все чиновники и кандидаты в депутаты должны подавать декларацию и указывать по поводу недвижимости.Ранее пресс-секретарь президента Россиизаявил, что высокопоставленным чиновникам запрещается иметь за границей любую недвижимость. Это также касается Чехии и США, которые были внесены в список недружественных России стран. Песков заявил, что «если у них есть там недвижимость, то значит, они не высокопоставленные чиновники».При этом в законодательстве такого запрета нет (в отличие от запрета на вид на жительство за рубежом и двойное гражданство). Возможность запретить чиновникам владеть зарубежной недвижимостью обсуждалась в прошлом году при принятии поправок к Конституции России, однако депутаты такой запрет не поддержали.В 2019 году проект «Декларатор» опубликовал карту недвижимости российских чиновников в разных странах мира. Согласно данным проекта, российские должностные лица указали в своих декларациях 6007 объектов недвижимости в 75 странах.