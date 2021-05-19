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В Барановичах упал учебный самолет
19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Это произошло во время тренировочного полёта.
Самолёт упал в частном секторе в восточной части города.
«Хвілін трыццаць ужо гудзе верталёт. Да таго ляталі самалёты, быў чутны грукат. Цяпер уся вуліца Розы Люксембург у шоку, там пападалі рэшткі. З таго, што кажуць на рынку — пілот паспеў адвесці самалёт ад дамоў і рухнуў у полі за прыватным сектарам. Цяпер усе цікаўныя рушылі туды», — рассказала
Барановичская районная газета «Наш край» сообщает, что пилот погиб.
«Самолёт взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. На взлёте он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург. В катастрофе погиб летчик».
На фото с места падения видно, что пострадало двухэтажное здание.
Сотрудники МЧС тушат обломки самолета.
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Это произошло во время тренировочного полёта.
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