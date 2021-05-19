|
На Барановичи упал учебный самолет
Источник материала: Партизан
Самолет взлетал с аэродрома и врезался в частный дом. О жертвах среди гражданского населения информации нет. По неофициальным данным, пилот самолета в тяжелом состоянии или погиб.
«Добрый день, только что в городе разбился самолет», – такой звонок поступил в редакцию
О падении военного самолета в Барановичах одной из первых в редакцию Intex-press сообщила жительница 16-этажки в Южном микрорайоне. По словам женщины, четверка самолетов отрабатывала полеты, один из них упал.
– Он крутил трюки, потом что-то у него случилось, он потерял высоту, его стало штормить, он стал уходить от города, и упал где-то в стороне Восточного, вряд ли даже успел за город улететь, – рассказала горожанка.
По словам женщины, она видела взрыв и дым.
Как стало известно журналистам из компетентных источников, самолет разбился в районе улицы Фестивальной. По предварительной информации, пилот успел катапультироваться, но он в тяжелом состоянии. Другие источники сообщают, что пилот погиб.
В телеграмм-канале "Военкор", связанном с Министерством обороны, факт крушения подтвердили.
Издание «Наш край»
«Самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. На взлете он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург», — пишет издание «Наш край».
В пресс-службе брестского областного управления Следственного комитета
— Звоните после обеда, — ответили в УСК.
новость дополняется
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет взлетал с аэродрома и врезался в частный дом. О жертвах среди гражданского населения информации нет. По неофициальным данным, пилот самолета в тяжелом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)