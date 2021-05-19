ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Барановичи упал учебный самолет

19.05.2021 13:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Самолет взлетал с аэродрома и врезался в частный дом. О жертвах среди гражданского населения информации нет. По неофициальным данным, пилот самолета в тяжелом состоянии или погиб.

На Барановичи упал учебный самолет
«Добрый день, только что в городе разбился самолет», – такой звонок поступил в редакцию intex-press.by около 12.40 19 мая. По предварительной информации, летчик успел катапультироваться, но серьезно пострадал.

О падении военного самолета в Барановичах одной из первых в редакцию Intex-press сообщила жительница 16-этажки в Южном микрорайоне. По словам женщины, четверка самолетов отрабатывала полеты, один из них упал.

– Он крутил трюки, потом что-то у него случилось, он потерял высоту, его стало штормить, он стал уходить от города, и упал где-то в стороне Восточного, вряд ли даже успел за город улететь, – рассказала горожанка.

По словам женщины, она видела взрыв и дым.

Как стало известно журналистам из компетентных источников, самолет разбился в районе улицы Фестивальной. По предварительной информации, пилот успел катапультироваться, но он в тяжелом состоянии. Другие источники сообщают, что пилот погиб.


В телеграмм-канале "Военкор", связанном с Министерством обороны, факт крушения подтвердили.


Издание «Наш край» сообщило, что в катастрофе погиб летчик, однако позже БелТА проинформировало, что летчик успел катапультироваться, он в тяжелом состоянии.


«Самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. На взлете он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург», — пишет издание «Наш край».


В пресс-службе брестского областного управления Следственного комитета Onliner не подтвердили и не опровергли информацию о состоянии пилота.


— Звоните после обеда, — ответили в УСК.   



новость дополняется

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет взлетал с аэродрома и врезался в частный дом. О жертвах среди гражданского населения информации нет. По неофициальным данным, пилот самолета в тяжелом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во время автопробега с сопровождением ГАИ звучали сигналы клаксона. Что ответили на обращение о привлечении нарушителей? (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by