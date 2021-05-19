Без обид? Хоккейное руководство Латвии сказало об отношениях с Беларусью после отобранного чемпионата









"Мы свои отношения не испортили, - сказал Калвитис. - Это (перенос) было не наше решение, мы все время в контакте с белорусской стороной, у нас хорошие хоккейные традиции как у соседних стран, так что я не вижу никаких рисков сотрудничества".





Изначально чемпионат мира 2021 года должен был пройти в Минске и Риге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в середине января принял решение не проводить соревнования в белорусской столице из-за нестабильной политической ситуации в стране. Решение о проведении чемпионата мира только в Риге было принято в начале февраля.





Чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.