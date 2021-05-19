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Без обид? Хоккейное руководство Латвии сказало об отношениях с Беларусью после отобранного чемпионата

19.05.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккейные федерации Латвии и Беларуси сохранили рабочие отношения, несмотря на ситуацию с чемпионатом мира 2021 года. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.




"Мы свои отношения не испортили, - сказал Калвитис. - Это (перенос) было не наше решение, мы все время в контакте с белорусской стороной, у нас хорошие хоккейные традиции как у соседних стран, так что я не вижу никаких рисков сотрудничества".

Изначально чемпионат мира 2021 года должен был пройти в Минске и Риге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в середине января принял решение не проводить соревнования в белорусской столице из-за нестабильной политической ситуации в стране. Решение о проведении чемпионата мира только в Риге было принято в начале февраля.

Чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.
 
Теги: Минск
 
 
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Хоккейные федерации Латвии и Беларуси сохранили рабочие отношения, несмотря на ситуацию с чемпионатом мира 2021 года. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации...
 
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