|
В Барановичах разбился учебный военный самолет
Источник материала: АФН
В Беларуси под Барановичами разбился военный учебный самолет, пилот погиб, сообщают СМИ и интернет-медиа.
"Трагический случай произошел днем 19 мая. Как удалось узнать, самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. На взлете он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург. В катастрофе погиб летчик", - сообщило государственное издание «Наш край».
О пострадавших среди местного населения не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси под Барановичами разбился военный учебный самолет, пилот погиб, сообщают СМИ и интернет-медиа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)