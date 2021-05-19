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В Барановичах разбился учебный военный самолет

19.05.2021 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси под Барановичами разбился военный учебный самолет, пилот погиб, сообщают СМИ и интернет-медиа.

"Трагический случай произошел днем 19 мая. Как удалось узнать, самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. На взлете он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург. В катастрофе погиб летчик", - сообщило государственное издание «Наш край».

О пострадавших среди местного населения не сообщается.

 
 
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В Беларуси под Барановичами разбился военный учебный самолет, пилот погиб, сообщают СМИ и интернет-медиа.
 
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