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Она опустошена: Елизавету II подкосила новая смерть во дворце
19.05.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новая смерть во дворце потрясла Елизавету II: королева Британии тяжело переживает потерю друга, который утешал ее после кончины принца Филиппа.
2021 год стал одним из самых трагичных в жизни Ее Величества: вслед за предательством младшего внука Гарри и его жены Меган Маркл, королева пережила
Теперь же Елизавете II пришлось столкнуться с новым потрясением: во дворце умер ее любимый питомец - пятимесячный щенок Фергюс. Об этом сообщило издание The Sun.
Малыша породы
После смерти мужа королева также находила утешение в компании питомцев, и неожиданная смерть малыша буквально подкосила ее.
"Она опустошена. Щенки должны были отвлекать ее, но теперь…Все волнуются, ведь принц Филипп ушел всего лишь месяц назад, а теперь случилась новая трагедия. Также ситуация с Гарри и Меган доставляет массу проблем", - заявили источники из дворца.
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Ее Величество лишилась преданного друга, который был ее отдушиной после недавней смерти супруга - принца Филиппа.
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