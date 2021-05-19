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Она опустошена: Елизавету II подкосила новая смерть во дворце

19.05.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Новая смерть во дворце потрясла Елизавету II: королева Британии тяжело переживает потерю друга, который утешал ее после кончины принца Филиппа.

2021 год стал одним из самых трагичных в жизни Ее Величества: вслед за предательством младшего внука Гарри и его жены Меган Маркл, королева пережила смерть 99-летнего супруга. Елизавета II даже не стала отмечать свой день рождения и заперлась в своих покоях. Главной отдушиной в этот момент для нее стали собаки.

© REUTERS / POOL
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Теперь же Елизавете II пришлось столкнуться с новым потрясением: во дворце умер ее любимый питомец - пятимесячный щенок Фергюс. Об этом сообщило издание The Sun.

Малыша породы корги и еще одного пса по кличке Мик монарху подарил сын Эндрю, когда принц Филипп находился в больнице из-за проблем с сердцем. Тогда наследник понадеялся, что собаки поднимут настроение и успокоят тревоги королевы.

После смерти мужа королева также находила утешение в компании питомцев, и неожиданная смерть малыша буквально подкосила ее.

"Она опустошена. Щенки должны были отвлекать ее, но теперь…Все волнуются, ведь принц Филипп ушел всего лишь месяц назад, а теперь случилась новая трагедия. Также ситуация с Гарри и Меган доставляет массу проблем", - заявили источники из дворца.

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Ее Величество лишилась преданного друга, который был ее отдушиной после недавней смерти супруга - принца Филиппа.
 
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