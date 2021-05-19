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Фотофакт. В Барановичах разбился военный самолет
Источник материала: Навiны
Четверка самолетов отрабатывала полеты днем 19 мая, один из них упал.
«Он крутил трюки, потом что-то у него случилось, его стало штормить, он стал уходить от города, и упал где-то в стороне Восточного, вряд ли даже успел за город улететь», — цитирует местную жительницу портал
В редакции уточнили, что самолет разбился в районе улицы Фестивальной. Точной информации, выжил ли пилот, пока нет.
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Четверка самолетов отрабатывала полеты днем 19 мая, один из них упал.
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