Фотофакт. В Барановичах разбился военный самолет

Четверка самолетов отрабатывала полеты днем 19 мая, один из них упал.



Место падения самолета. Фото читателей Intex-press

«Он крутил трюки, потом что-то у него случилось, его стало штормить, он стал уходить от города, и упал где-то в стороне Восточного, вряд ли даже успел за город улететь», — цитирует местную жительницу портал Intex-press .

В редакции уточнили, что самолет разбился в районе улицы Фестивальной. Точной информации, выжил ли пилот, пока нет.