Google представила Android 12. Что нового?

Источник материала: Onliner

Google провела накануне официальную презентацию новой версии операционной системы Android. Среди ключевых отличий — измененный дизайн популярной ОС, используемая концепция получила название Material You. Система сможет подстраиваться под вкусы пользователя, адаптируя внешний вид приложений и интерфейса, основываясь на основных настройках и, например, выбранных обоях.

В этом случае будет меняться цветовая гамма не только системных экранов, но и сторонних приложений (когда они будут поддерживать эту функцию). Переработаны алгоритмы вывода теней, анимации, иконок и уведомлений.





Изменения в Android 12 коснулись панели быстрых настроек, кнопки стали крупнее, также пользователь может в один клик изменить разрешения для камеры и микрофона. На кнопку питания «повесили» вызов помощника Google.

Разработчики заметно ускорили анимацию интерфейса, которая станет менее требовательна ко времени центрального процессора. Среди нововведений — график использования персональной информации: ОС будет наглядно демонстрировать запросы от приложений за истекшие сутки, здесь же можно вносить изменения в настройки для контроля передаваемых данных.

Появился софтовый индикатор использования микрофона и камеры — так система будет информировать о том, что они работают. Кроме того, при желании пользователь может ограничить точность координат, передаваемых определенному приложению. Изменения коснулись алгоритмов работы ИИ-систем: персональные данные будут храниться локально и не будут передаваться на удаленные серверы для обработки.



