Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Рефлексия и реакция отвечает на вопрос, может ли закрытие TUT.BY быть тем самым триггером, который поднимет белорусов на протест?

— Вопрос неоднозначный. Первый ответ — нет, конечно. Люди не пойдут рисковать здоровьем, свободой и жизнью просто потому что закрыли сайт в интернете.

Но проблема на самом деле куда глубже. Ведь этот ресурс — это самый популярный новостной портал в интернете с огромной аудиторией. И если «политизированная» аудитория, эмоционально вовлеченная в протест, чувствует себя как рыба в воде в мире телеграмов-впнов, то закрытие тутбая ударит по другой, гораздо более массовой части общества. А именно по тем людям, кто решил отойти от активной борьбы, уйти во «внутреннею эмиграцию», занять позицию наблюдателя-обывателя. Ибо риски велики.

Ведь для таких людей, помимо бытовых проблем, можно было до вчерашнего дня говорить, что особой ничего не поменялось. Да, не надо носить одежду бчб и вешать бчб на окно тоже не надо. На этом всё. Работа — Евроопт — семья — выходные. «Караевская» формула «жирных обывателей».

Как мы классифицируем триггер для протеста? Как событие, которое способно вклиниться в этот круг и существенным образом мотивировать человека совершать действия той или иной степени риска. И это событие должно создавать ощущения, что все вокруг столкнулись с этой проблемой. Выборы объединили всех, т.к. люди, придя на участки, а затем на улицы, увидели и поняли, что эта «проблема» касается большинства из них.

Лукашенко вчера на совещании совбеза в очередной раз подчеркнул «главное – экономика». Этим он показал понимание, откуда идут риски. Бензин, продукты на полках, курс доллара.

Закрытие тутбая не является таким триггером, но тем не менее это серьёзное событие, удар по всем тем, кто закрылся в свой мирок. Почитываете на работе тутбай? А нет больше никакого тутбая. Реальность шлёт «привет» части общества, ушедшей в спячку. Это маленький колокольчик, который напоминает огромной трехмиллионной аудитории тутбая, что страна не вернулась в плоскость «как раньше», а процессы идут, и совсем не в ту сторону, куда хотелось бы всем.

Поэтому событие с точки зрения влияния на общественные настроения все-таки очень важное. И поэтому в России, где в информполитике понимают куда больше, никогда не закрывают «Эхо Москвы», а либеральные новостные СМИ просто меняют владельцев на более «правильно-либеральных». Привычка — страшное дело.