Азербайджан отреагировал на сообщения об отказе от поставок нефти в Беларусь

- Мы не отказывались от поставок, мы продолжаем сотрудничество с нашими белорусскими коллегами. Беларусь не запрашивала у нас поставок в мае, поэтому не будет поставок. Но сотрудничество продолжается. В то же время SOCAR не нарушает международные санкции, —Ахмедов журналистам.