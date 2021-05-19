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Азербайджан отреагировал на сообщения об отказе от поставок нефти в Беларусь
Источник материала: Партизан
Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что компания не отказывалась от поставок нефти Беларусь, но азербайджанская сторона не получала запросов из Минска.
- Мы не отказывались от поставок, мы продолжаем сотрудничество с нашими белорусскими коллегами. Беларусь не запрашивала у нас поставок в мае, поэтому не будет поставок. Но сотрудничество продолжается. В то же время SOCAR не нарушает международные санкции, —
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появилась информация о якобы отказе SOCAR от дальнейших поставок нефти для Беларусь. Согласно публикациям, причина — риск попадания под американские санкции, потенциально способные обвалить ориентированную на нефтехимию экономику Азербайджана.
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Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что компания не отказывалась от поставок нефти Беларусь, но азербайджанская...
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