







Об этом со ссылкой на польского эксперта Марека Будзиша пишет Dziennik Gazeta Prawna.





Эксперт уверен, что сам Лукашенко пытается тянуть время, объявив о своем гипотетическом уходе и указав на возможных преемников. Однако вряд ли это изменит стратегические планы Москвы, поэтому в ближайшее время стоит ждать обострения ситуации в Белоруссии, считает Будзиш.