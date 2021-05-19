Минобороны: При крушении самолета под Барановичами погибли два летчика

Источник материала: АФН

Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

«При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», - говорится в сообщении ведомства.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович - летчик звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб.

Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидированы силами МЧС.

«Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь», - сказано в сообщении.