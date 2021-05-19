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Дело TUT.by Вассерман прокомментировал по-французски
19.05.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Руководство одного из самых крупных и влиятельных информационных
© Sputnik Вячеслав Шарапов
Европейская служба внешних связей и иные западные ведомства тут же восприняли действия белорусской власти как преследование инакомыслящих журналистов. Однако в условиях беспрецедентного давления Запада, которое сейчас испытывает белорусское государство, подобные действия оправданы, считает известный российский политический консультант Анатолий Вассерман, он приводит в качестве иллюстрации старое французское стихотворение: "Cet animal est très méchant. Quand on l'attaque il se défend".
"Сейчас на Беларусь идет такая мощная атака с разных сторон, что даже безобидные сайты оказываются частью общей агрессии и в ее контексте становятся опасными. По этому не вижу для себя возможности оспаривать разумность данного действия белорусской власти", - отметил Вассерман.
Комментарий известного российского политического эксперта Анатолия Вассермана слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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В условиях беспрецедентного давления на Беларусь даже безобидные сайты могут становиться опасно агрессивными, считает известный российский эксперт Анатолий...
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