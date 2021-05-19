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Дело TUT.by Вассерман прокомментировал по-французски

19.05.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Историю с TUT.by Вассерман прокомментировал по-французски

Руководство одного из самых крупных и влиятельных информационных ресурсов Беларуси - TUT.BY. подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, в настоящий момент домен портала заблокирован, в офисах и частных квартирах сотрудников произведены обыски, против руководства портала возбуждено уголовное дело

© Sputnik Вячеслав Шарапов
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Европейская служба внешних связей и иные западные ведомства тут же восприняли действия белорусской власти как преследование инакомыслящих журналистов. Однако в условиях беспрецедентного давления Запада, которое сейчас испытывает белорусское государство, подобные действия оправданы, считает известный российский политический консультант Анатолий Вассерман, он приводит в качестве иллюстрации старое французское стихотворение: "Cet animal est très méchant. Quand on l'attaque il se défend".

"Сейчас на Беларусь идет такая мощная атака с разных сторон, что даже безобидные сайты оказываются частью общей агрессии и в ее контексте становятся опасными. По этому не вижу для себя возможности оспаривать разумность данного действия белорусской власти", - отметил Вассерман.

Комментарий известного российского политического эксперта Анатолия Вассермана слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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В условиях беспрецедентного давления на Беларусь даже безобидные сайты могут становиться опасно агрессивными, считает известный российский эксперт Анатолий...
 
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