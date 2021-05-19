Источник материала: Sputnik Беларусь

© Sputnik Лучший учебно-боевой самолет Як-130

Российский учебно-боевой самолет Як-130 был разработан ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. По сути эта боевая летающая машина стала первой созданной в России после развала СССР, а не модернизированной советской разработкой.

Основной задачей этого самолета является обучение пилота всем сложностям воздушного маневрирования, в том числе, отработке всех необходимых приемов воздушного боя.

При поставках на экспорт Як-130 позиционируется как учебно-тренировочный комплекс для освоения истребителей Су-30, что важно для белорусской армии, на вооружении которой стоит 12 таких машин.

Данный учебный самолет имеет классическую компоновку двухдвигательного моноплана со стреловидным крылом, боковыми воздухозаборниками, цельноповоротным горизонтальным оперением. Кабина с тандемным расположением сидений и единым фонарем.