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Учебно-боевой самолет Як-130

19.05.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Лучший учебно-боевой самолет Як-130

Российский учебно-боевой самолет Як-130 был разработан ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. По сути эта боевая летающая машина стала первой созданной в России после развала СССР, а не модернизированной советской разработкой.

Основной задачей этого самолета является обучение пилота всем сложностям воздушного маневрирования, в том числе, отработке всех необходимых приемов воздушного боя.

При поставках на экспорт Як-130 позиционируется как учебно-тренировочный комплекс для освоения истребителей Су-30, что важно для белорусской армии, на вооружении которой стоит 12 таких машин.

Данный учебный самолет имеет классическую компоновку двухдвигательного моноплана со стреловидным крылом, боковыми воздухозаборниками, цельноповоротным горизонтальным оперением. Кабина с тандемным расположением сидений и единым фонарем.

 
 
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