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Бъюти-тренды 2021: Шейк показала лучшую прическу на лето
19.05.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская модель Ирина Шейк медленно, но верно завоевывает позицию трендсеттера в бъюти-сфере: на этот раз звезда показала лучшую прическу для жаркого лета.
Если провести опрос среди женщин, то выяснится что в жаркий летний сезон большинство из них решается на ультракороткие стрижки, а спрос на наращенные волосы падает. И неудивительно: когда за окном +25°С и выше, хочется поскорее собрать волосы и не ограничиваться надоевшими пучком или хвостом.
Накануне лучшую прическу для лета 2021 показала Ирина Шейк: звезда в компании дочки прогулялась по Манхэттену с непривычной для нее укладкой.
Стоит отметить, что обычно Ирина собирает волосы в хвост или пучок и крайне редко оставляет их просто распущенными. Но на этот раз звезда изменила самой себе: Шейк заплела волосы в пару французских косичек. Получилось не только стильно, но и свежо.
Напомним, что до этого Шейк и ее дочка вдохновили сеть
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Распущенные локоны - не лучшая идея, когда столбик термометра выше +25 градусов - супермодель доказала это на своем примере.
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