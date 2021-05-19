ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Крэйг Вудкрофт останется в минском «Динамо» еще на сезоне

19.05.2021 14:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Минский хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт с главным тренером канадцем Крэйгом Вудкрофтом. Следующий сезон станет для Вудкрофта четвертым у руля минского «Динамо».

Крэйг Вудкрофт останется в минском «Динамо» еще на сезоне

«Подписание нового контракта с Крэйгом Вудкрофтом — логичный шаг после успешного сезона, состоявшегося на фоне ограничения из-за распространения COVID-19», — отметил генеральный менеджер «Динамо» Андрей Парфимович.

В прошлом сезоне КХЛ минское «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило СКА из Санкт-Петербурга.

Крэйг Вудкрофт рад возможности продолжить работу в минском «Динамо».

«Благодарю за доверие и с нетерпением жду, когда мы продолжим развитие нашего хоккейного проекта. Предстоит работать много, засучив рукава», — сказал главный тренер в комментарии пресс-службе клуба.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт с главным тренером канадцем Крэйгом Вудкрофтом. Следующий сезон станет для Вудкрофта четвертым у руля минского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Малашко: «Все процессы, связанные с Александром Григорьевичем, Путину уже сильно поднадоели»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by