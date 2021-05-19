В Барановичах упал учебный штурмовик Як-130. Рассказываем, что это за самолет

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что в Барановичах упал учебный штурмовик Як-130. Крушение произошло при выполнении учебно-тренировочного полета. Тогда экипаж в составе двух человек обнаружил техническую неисправность. Пилоты старались увести самолет от населенного пункта — к сожалению, мужчины погибли. Мы же поговорили с военным обозревателем Егором Лебедком и узнали, что это за самолет и для чего его используют.

Вот что нам рассказал Егор Лебедок:

— Як-130 — российский учебно-боевой самолет, он предназначен для подготовки летчиков и боевого применения в качестве как истребителя, так и штурмовика. Всего в рамках договора между Минобороны Беларуси и российской корпорацией «Иркут» о развитии военно-технического сотрудничества в Беларусь поставлено 12 таких самолетов. Первые четыре поступили в 2015 году, в 2016 и 2019 годах — еще по четыре самолета.

По словам Лебедка, Беларусь приобретала их по следующим причинам:

— Данный тип самолетов хорошо подходит для обучения пилотов истребителей Су-30, которые поступают в Беларусь (в настоящее время четыре единицы в ВС Беларуси). При цене на самолеты аналогичного класса от 10 до 25 млн долларов США мы их закупали в 2019 году по цене 7,8 млн долларов, то есть практически по внутрироссийским ценам. Это происходило благодаря военно-политическому сотрудничеству двух стран.

Кроме того, в Беларуси существенно проще осуществлять техническое обслуживание данных машин в сравнении с самолетами других государств. Это снижает цену эксплуатации, к тому же мы сами можем делать часть комплектующих, которые иностранцы могут не поставлять.





По словам Лебедка, с 2015 года ВС Беларуси с учетом опыта Украины переориентировались на решение локальных конфликтов, в которых основной упор на начальном этапе делается на применение ССО и Внутренних войск.

— При этом желательна поддержка с воздуха, то есть легкая штурмовая авиация. Помимо ракет «воздух-воздух» Р-73Э, Як-130 белорусских ВС способны применять и высокоточные корректируемые авиационные бомбы KAБ-500Кр, свободнопадающие авиационные бомбы калибром до 500 кг. Для них предусмотрена возможность установки контейнеров с неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и С-25 и подвесной контейнер СНПУ-130 с пушкой ГШ-23.

Стоит отметить, что на Як-130 возможна установка белорусского бортового комплекса обороны «Талисман» (защита от авиационных и зенитных управляемых ракет с активными радиолокационными головками самонаведения, ракет с оптико-электронными головками самонаведения, а также от наземных систем ПВО), которые используют зенитные управляемые ракеты с командной системой наведения. Это вполне хорошее вооружение для штурмовика при действиях в локальном конфликте.

Собственно, данные самолеты и дислоцированы в 116-й штурмовой авиационной базе в Лиде. С 2016 года белорусские летчики на Як-130 отрабатывали задачи посадки на аэродромный участок автомобильной дороги и бомбометание корректируемых авиационных бомб. Из последних применений Як-130 в качестве боевого самолета могу вспомнить как раз его использование в качестве штурмовика при действиях против сепаратистов в Мьянме в мае 2020 года. Кстати, этот же тип самолетов летал в Мьянме в марте 2021 года над районами, в которых граждане активно выступали против захвата власти военными.

По мнению военного обозревателя, с учетом широких возможностей применения, низкой цены закупки и обслуживания, поставленных перед ВС задач, данный самолет вполне подходит для ВВС Беларуси.



