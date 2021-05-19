Из-под воды появилась итальянская деревня, затопленная 70 лет назад

Источник материала: Onliner

На севере Италии в регионе Южный Тироль в рамках ремонтных работ осушили искусственное озеро Лаго-ди-Резия, которое известно благодаря колокольне церкви XIV века, поднимающейся над его поверхностью. Теперь на дне можно увидеть развалины деревни Курон, на месте которой водохранилище появилось в 1950 году, сообщает Meduza.

Тогда в Куроне жили несколько сотен человек — но власти решили построить плотину, чтобы увеличить мощность близлежащей электростанции, для чего деревня была затоплена, а местных жителей расселили. История деревни стала прототипом для сериала Netflix «Затопленный город».

Так озеро выглядело до недавнего времени — живописное и загадочное в любую пору года, излюбленное место для пикников местных жителей.