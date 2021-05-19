Windows 10X прекратила существование

Источник материала: Onliner

Microsoft подтвердила закрытие проекта по разработке операционной системы Windows 10X, «облегченная» ОС была ориентирована на устройства с несколькими экранами. Затем, правда, планы относительно Windows 10X изменились, и Microsoft решила оставить в приоритете ноутбуки с единственным дисплеем, позиционируя новую версию как конкурента Chrome OS.

Теперь же было принято решение отказаться от разработки отдельного продукта, а эффективные наработки интегрировать в единую операционную систему. Некоторые из технологий уже нашли свое применение в обычной «десятке».

Сейчас Microsoft занята распространением небольшого весеннего апдейта Windows 10, крупное обновление запланировано на осень. Оно принесет изменения во внешний вид и функциональные возможности Windows. В частности, она избавится от системных иконок, остававшихся практически неизменными со времен Windows 95.