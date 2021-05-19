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«Ждали этого 10 лет!»: Лорак и Лазарев сделали неожиданное заявление

19.05.2021 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Ждали этого 10 лет!»: Лорак и Лазарев сделали неожиданное заявление
Фото: lazarevsergey / Instagram
Строящая карьеру в России украинская певица Ани Лорак 16 мая обнародовала в Instagram совместное фото с певцом Сергеем Лазаревым.

«Мы еще никогда не были так близки к нашей мечте», – написала она.


При этом Ани Лорак не дала каких-либо уточнений, о чем именно идет речь.

«Ну наконец-то!!! Мы ждали этого 10 лет! Это будет взрыв!» – прокомментировал фолловер anilorak_news_fan.


«Боже, это не сон!» – написала seeker.angel.


Сергей Лазарев 16 мая опубликовал в Instagram аналогичный пост.
 
 
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Певица не дала каких-либо уточнений, о чем именно идет речь.
 
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