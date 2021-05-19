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«Ждали этого 10 лет!»: Лорак и Лазарев сделали неожиданное заявление
Источник материала: UDF
Фото: lazarevsergey / Instagram
«Мы еще никогда не были так близки к нашей мечте», – написала она.
При этом Ани Лорак не дала каких-либо уточнений, о чем именно идет речь.
«Ну наконец-то!!! Мы ждали этого 10 лет! Это будет взрыв!» – прокомментировал фолловер anilorak_news_fan.
«Боже, это не сон!» – написала seeker.angel.
Сергей Лазарев 16 мая опубликовал в Instagram аналогичный пост.
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Певица не дала каких-либо уточнений, о чем именно идет речь.
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