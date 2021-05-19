Источник материала: UDF



Фото: lazarevsergey / Instagram

«Мы еще никогда не были так близки к нашей мечте», – написала она.

«Ну наконец-то!!! Мы ждали этого 10 лет! Это будет взрыв!» – прокомментировал фолловер anilorak_news_fan.

«Боже, это не сон!» – написала seeker.angel.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Ждали этого 10 лет!»: Лорак и Лазарев сделали неожиданное заявление Певица не дала каких-либо уточнений, о чем именно идет речь.

При этомне дала каких-либо уточнений, о чем именно идет речь.16 мая опубликовал в Instagram аналогичный пост.