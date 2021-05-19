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Два пилота погибли в Барановичах при крушении военного самолета
Источник материала: UDF
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность.
«Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», - говорится в сообщении Минобороны.
По информации военного ведомства, в самолете находились командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко - пилот звена учебно-боевой эскадрильи.
На место происшествия выехала комиссия Минобороны во главе с замминистра по вооружению.
Министерство обороны выразило соболезнования в связи с трагедией, семьям погибших будет оказана помощь.
На 21 число в Барановичах было запланировано авиашоу, посвященное 150-летию города.
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Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах.
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