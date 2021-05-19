Источник материала: UDF



Фото: © Sputnik / Виктор Толочко

«Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», - говорится в сообщении Минобороны.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два пилота погибли в Барановичах при крушении военного самолета Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах.

Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность.По информации военного ведомства, в самолете находились командир звена учебно-боевой эскадрильи майори лейтенант- пилот звена учебно-боевой эскадрильи.На место происшествия выехала комиссия Минобороны во главе с замминистра по вооружению.Министерство обороны выразило соболезнования в связи с трагедией, семьям погибших будет оказана помощь.На 21 число в Барановичах было запланировано авиашоу, посвященное 150-летию города.