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Два пилота погибли в Барановичах при крушении военного самолета

19.05.2021 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Два пилота погибли в Барановичах при крушении военного самолета
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
При крушении учебного самолета Як-130 погибли два летчика, сообщила в среду пресс-служба Минобороны Беларуси.

Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность.

«Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», - говорится в сообщении Минобороны.


По информации военного ведомства, в самолете находились командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко - пилот звена учебно-боевой эскадрильи.

На место происшествия выехала комиссия Минобороны во главе с замминистра по вооружению.

Министерство обороны выразило соболезнования в связи с трагедией, семьям погибших будет оказана помощь.

На 21 число в Барановичах было запланировано авиашоу, посвященное 150-летию города.
 
 
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Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах.
 
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