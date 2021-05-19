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Скорпион

Стрелец

Рак

Дева

Рыбы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 самых коварных женщин по знаку зодиака Сегодня расскажем, женщины какого знака зодиака точно не дадут никому спуску в случае чего.

Сегодня расскажем, женщины какого знака зодиака точно не дадут никому спуску в случае чего.Да, женщину Скорпиона мы поставили на последнее место в этом небольшом рейтинге коварства, но только потому, что коварство — ее вторая натура. Она этого как бы и не скрывает. Да и окружающие знают, чего стоит ожидать от Скорпиона в критической ситуации.И вообще, женщина Скорпион так сильно увлечена собой, что ей зачастую нет никакого дела до окружающих. Разумеется, до того момента, когда ее как следует не обидят. Вот тогда Скорпион выйдет на тропу войны — и мало никому не покажется.Коварство Стрельца реализуется довольно забавно. Во‑первых, решив кому-нибудь как следует отомстить, прежде всего она разболтает об этом всем вокруг. Все эти ужасные и коварные планы так интересно обсуждать! Она «заводит» окружающих своими идеями и разговорами, и ровно в тот момент, когда все как следует «перетерто», женщина Стрелец теряет ко всей этой ерунде интерес и переключается на другие занятия. Но те, с кем они все это обсуждала, и не догадываются. И идут в бой за своего нежного и обиженного Стрельца.От Раков никто не ждет особенного коварства. Все знают, какие они нежные, чувствительные и преданные. Действительно, женщина Рак души не чает в своих близких и готова ради них на всё, а на посторонних людей ей по большей части наплевать. Но коварство Раков кроется как раз в том, что из самых лучших побуждений они будут манипулировать своими близкими, а те и не догадаются об этом. Как можно заподозрить в коварстве эту святую женщину?В мировом чемпионате манипуляторов Дева утрет нос даже тонко настроенному на чувства и мысли окружающих Раку. И если Рак манипулирует своими близкими вроде как из лучших побуждений, то Дева обожает втравливать людей в свои сценарии просто так, удовольствия ради. Чувствуешь себя некомфортно и начинаешь о чем-то подозревать? Дева просто удаляет такого игрока с поля и заменяет кем-то более подходящим.Рыбы на своей собственной чешуе испытали, как сплести такую хитроумную сеть, в которую незаметно для себя попадут нужные ей люди и останутся там до самого конца. Женщина Рыбы мила и вежлива и с теми, кто ей нравится, и с теми, кого она намеревается стереть с лица земли. До самого последнего момента злейший враг Рыб не догадается о ее истинных чувствах.Кроме того, она мастер манипуляции в отношении своих близких. Ей нужно быть центром внимания и важно, чтобы близкие постоянно подстраивались под ее бесконечно меняющийся эмоциональный фон. Повезло жить вместе с женщиной Рыбами? Что сказать, мужайтесь!