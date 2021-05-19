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Светлана Алексиевич: «Сейчас пришло время арестовывать слово»

19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Нобелевский лауреат — о ситуации вокруг TUT.BY и о том, что всем нам нужно делать.

Светлана Алексиевич: «Сейчас пришло время арестовывать слово»

Слова Светланы Алексиевич приводит Белорусский ПЕН-центр, председателем которого она является.

— Сначала власть боялась девушек в белом с цветами – и их арестовывали. Сейчас пришло время арестовывать слово. Очевидно, что власть имеет план уничтожения всей свободолюбивой части общества, и у нас нет другого выхода как объединиться. Может, у кого-то остались иллюзии, что можно выжить в одиночку, но это не так: нам всем вместе нужно мирно противостоять, иначе нас уничтожат, — считает Светлана Алексиевич.

 
 
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Нобелевский лауреат — о ситуации вокруг TUT.BY и о том, что всем нам нужно делать.
 
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