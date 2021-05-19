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Обновлен список задержанных по делу TUT.by

19.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Информацию обнародовала редакия в своем телеграм-канале.



Коллектив TUT.BY до сих пор продолжает выяснять информацию о нахождении и статусе своих коллег. О задержании некоторых из них стало известно 18 мая, после того, как в главном и региональных офисах TUT.BY, а также дома у сотрудников прошли обыски. До поздней ночи часть сотрудников не выпускали из офиса TUT.BY. О судьбе некоторых работников стало известно только сегодня.

По уточненной информации, задержаны

• заместитель главного бухгалтера Мария Новик

• заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко

• менеджер Андрей Авдеев

А также наши коллеги, о задержании которых мы сообщали ранее. Это:

• редактор Ольга Лойко (находится на Окрестина)

• журналист Елена Толкачева (находится на Окрестина)

• главный редактор Марина Золотова

• генеральный директор Людмила Чекина

• главный бухгалтер Анжела Ассад

• заместитель директора Ирина Рыбалко

• главный инженер Алла Лапатко

• юрист Екатерина Ткаченко

Кроме того, до сих пор ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

Напомним, что сегодня журналистов в офис издания не пустили.
 
 
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Информацию обнародовала редакия в своем телеграм-канале.
 
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