Обновлен список задержанных по делу TUT.by









Коллектив TUT.BY до сих пор продолжает выяснять информацию о нахождении и статусе своих коллег. О задержании некоторых из них стало известно 18 мая, после того, как в главном и региональных офисах TUT.BY, а также дома у сотрудников прошли обыски. До поздней ночи часть сотрудников не выпускали из офиса TUT.BY. О судьбе некоторых работников стало известно только сегодня.





По уточненной информации, задержаны





• заместитель главного бухгалтера Мария Новик





• заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко





• менеджер Андрей Авдеев





А также наши коллеги, о задержании которых мы сообщали ранее. Это:





• редактор Ольга Лойко (находится на Окрестина)





• журналист Елена Толкачева (находится на Окрестина)





• главный редактор Марина Золотова





• генеральный директор Людмила Чекина





• главный бухгалтер Анжела Ассад





• заместитель директора Ирина Рыбалко





• главный инженер Алла Лапатко





• юрист Екатерина Ткаченко





Кроме того, до сих пор ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова Юрия Зиссера Юлия Чернявская.





Напомним, что сегодня журналистов в офис издания не пустили.