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Как нацисты - евреев: политзаключенных в Беларуси действительно помечают желтыми бирками
Источник материала: Партизан
Сегодня на свободу вышла журналистка tut.by Катерина Борисевич.
Она провела за решеткой полгода за текст о «ноль промилле» алкоголя в крови героя Беларуси Романа Бондаренко.
И примерно в 7:24 утра вышла из ворот колонии с двумя большими сумками и желтой биркой на груди, на которой написана ее фамилия.
Это подтверждает появившуюся ранее информацию о том, что политзаключенных в Беларуси действительно помечают особыми желтыми бирками. Так во время Второй мировой войны нацисты выделяли евреев. Только маркером была желтая шестиконечная звезда Давида, отмечает
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Сегодня на свободу вышла журналистка tut.by Катерина Борисевич.
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