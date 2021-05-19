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Как нацисты - евреев: политзаключенных в Беларуси действительно помечают желтыми бирками

19.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня на свободу вышла журналистка tut.by Катерина Борисевич.

Она провела за решеткой полгода за текст о «ноль промилле» алкоголя в крови героя Беларуси Романа Бондаренко.

И примерно в 7:24 утра вышла из ворот колонии с двумя большими сумками и желтой биркой на груди, на которой написана ее фамилия.



Это подтверждает появившуюся ранее информацию о том, что политзаключенных в Беларуси действительно помечают особыми желтыми бирками. Так во время Второй мировой войны нацисты выделяли евреев. Только маркером была желтая шестиконечная звезда Давида, отмечает udf
 
 
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Сегодня на свободу вышла журналистка tut.by Катерина Борисевич.
 
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