Как нацисты - евреев: политзаключенных в Беларуси действительно помечают желтыми бирками

Она провела за решеткой полгода за текст о «ноль промилле» алкоголя в крови героя Беларуси Романа Бондаренко.





И примерно в 7:24 утра вышла из ворот колонии с двумя большими сумками и желтой биркой на груди, на которой написана ее фамилия.













udf Это подтверждает появившуюся ранее информацию о том, что политзаключенных в Беларуси действительно помечают особыми желтыми бирками. Так во время Второй мировой войны нацисты выделяли евреев. Только маркером была желтая шестиконечная звезда Давида, отмечает



