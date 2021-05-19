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Трагическое совпадение. Ровно 24 года назад в районе Барановичей тоже упал самолет

19.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 мая 1997 года город сотрясла новость о трагической гибели начальника летной испытательной станции Барановичского авиаремонтного предприятия Сергея Погребана.


19 мая 2021 года. Место падения самолета в Барановичах. Фото: ВКонтакте, Анна Романович

Самолет Су-17, которым управлял Сергей Погребан, только что вышел из ремонта. Первые два раза он успешно приземлился, а третий полет стал для 47-летнего летчика роковым.

23 мая 1996 года (почти 24 года назад) погиб военный летчик первого класса начальник воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й истребительной авиабазы в Барановичах подполковник Владимир Карват. Его истребитель рухнул на поле между Арабовщиной и Большим Гатищем.

Как сообщалось ранее, 19 мая 2021 года в Барановичах упал самолет. Два летчика погибли.

Май - поистине какой-то роковой месяц для барановичских летчиков.
 
Теги: Новости
 
 
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19 мая 1997 года город сотрясла новость о трагической гибели начальника летной испытательной станции Барановичского авиаремонтного предприятия Сергея Погребана.
 
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