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Трагическое совпадение. Ровно 24 года назад в районе Барановичей тоже упал самолет
Источник материала: Партизан
19 мая 1997 года город сотрясла новость о трагической гибели начальника летной испытательной станции Барановичского авиаремонтного предприятия Сергея Погребана.
19 мая 2021 года. Место падения самолета в Барановичах. Фото: ВКонтакте, Анна Романович
Самолет Су-17, которым управлял Сергей Погребан, только что вышел из ремонта. Первые два раза он успешно приземлился, а третий полет стал для 47-летнего летчика роковым.
23 мая 1996 года (почти 24 года назад) погиб военный летчик первого класса начальник воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й истребительной авиабазы в Барановичах подполковник Владимир Карват. Его истребитель рухнул на поле между Арабовщиной и Большим Гатищем.
Как сообщалось ранее, 19 мая 2021 года в Барановичах упал самолет. Два летчика погибли.
Май - поистине какой-то роковой месяц для барановичских летчиков.
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19 мая 1997 года город сотрясла новость о трагической гибели начальника летной испытательной станции Барановичского авиаремонтного предприятия Сергея Погребана.
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