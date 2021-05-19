Чудо на бирже: курс доллара не изменился!

За последние 5 лет это всего 12-й раз. Т.е. чуть чаще чем 2 раза в год курс доллара не меняется по итогам торгов.





Благодаря укреплению евро валютная корзина подорожала на 0,03% до максимума за неделю.





Курс доллара остался на минимальном за пять месяцев уровне — 2,5161 BYN/USD. С начала мая доллар потерял уже 0,0436 BYN (-1,7%).





Курс евро вырос на 0,0063 BYN до 3,0758 BYN/EUR — максимума более чем за две недели.





Курс российского рубля снизился на 0,0005 BYN до 3,4146 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за 7 дней.





Московская биржа

На торгах в Москве к 11-30 средневзвешенный курс доллара снизился всего на 2 копейки до 73,6778 российских рублей — минимума за два месяца.





Средневзвешенный курс евро в этот же момент вырос на 9 копеек 90,00 российских рублей.