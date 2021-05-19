В столичной квартире из-за вспышки огня серьезно пострадала девушка

Молодая женщина (2002 г.р.) получила ожоги 2-3 степени в результате вспышки огня.





Как сообщили в МЧС, накануне вечером девушка готовила в квартире на улице Брыля.

В какой-то момент в сковороде загорелось растительное масло. Пострадавшая решила сбить пламя водой — «произошла вспышка без последующего горения». В квартире выбито стекло оконное стекло, а также поврежден натяжной потолок в кухне.

В настоящее время девушка находится в больнице скорой помощи.

Спасатели, если загорелось масло (в кастрюле, на сковородке), рекомендуют: не пытаться переставить куда-либо пылающую сковородку;

ни в коем случае не тушить горящее масло водой или любой другой жидкостью;

выключить конфорку, по возможности перекрыть подачу газа и электроэнергии;

накрыть сковородку или кастрюлю крышкой, при этом используя прихватку, тряпку из грубой ткани, чтобы защитить руки от ожогов (либо расправить перед собой мокрое полотенце и набросить на сковородку так, чтобы полностью ее накрыть;

оставить посуду накрытой до охлаждения масла, иначе огонь вспыхнет снова;

при попадании горящего масла, жира на пол или стены использовать для тушения стиральный порошок или землю из цветочных горшков;

при перегреве электроплиты сначала нужно ее отключить, а затем накрыть нагревательные элементы мокрой тряпкой.