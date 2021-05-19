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Биржа: евро продолжает расти

19.05.2021 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодняшние торги на БВФБ три основные иностранные валюты завершили свои сессии по-разному.

Биржа: евро продолжает расти

Евро добавляет 0,0063 пункта — 3,0758 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0005 пункта — 3,4146 белорусского рубля за 100 российских.

Доллар остался на вчерашних позициях — 2,5161 белорусского рубля.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Сегодняшние торги на БВФБ три основные иностранные валюты завершили свои сессии по-разному.
 
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