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Биржа: евро продолжает расти
Источник материала: Навiны
Сегодняшние торги на БВФБ три основные иностранные валюты завершили свои сессии по-разному.
Евро добавляет 0,0063 пункта — 3,0758 белорусского рубля.
Российский рубль снизился на 0,0005 пункта — 3,4146 белорусского рубля за 100 российских.
Доллар остался на
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Сегодняшние торги на БВФБ три основные иностранные валюты завершили свои сессии по-разному.
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