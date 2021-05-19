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Это что за боевое искусство? Мужчина стал отрабатывать удары на припаркованных авто (видео)

19.05.2021 15:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

УВД Гродненской области констатирует, что за последнее время в разных регионах области зарегистрировано несколько фактов хулиганских действий, связанных с повреждением автотранспорта. Есть и показательный пример: в Гродно 46-летний мужчина стал отрабатывать удары на припаркованных авто. У нас нет уверенности, что это приемы некого боевого искусства, но герой видеосюжета явно хотел, чтобы было похоже.

Подозреваемый, как сообщается, был задержан милицией. Он при этом находился в нетрезвом состоянии. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.

— Милиция в очередной раз напоминает, что необдуманные поступки, особенно совершенные в состоянии алкогольного опьянения, могут повлечь серьезные правовые последствия. В общении с правоохранителями мужчина сказал, что ничего не помнит о случившемся, — сообщили в УВД.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Гродно
 
 
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