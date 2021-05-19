Министерство экономики прогнозирует рост ВВП на 2,6% в первом полугодии

Источник материала: Onliner

Первый замминистра экономики Юрий Чеботарь заявил, что половина белорусской экономики находится в зоне роста, сообщает пресс-служба Министерства экономики. По его словам, динамика позитивная. Между тем, Белстат недавно сообщал : по итогам трех месяцев валовой внутренний продукт вырос на 2,5%.

— Пандемия продолжает оказывать влияние. При этом более половины экономики находится в зоне роста. Это промышленность, оптовая торговля, информация и связь. Главное — обеспечивается качественный рост. В промышленности запасы готовой продукции находятся на минимальном уровне и продолжают снижаться. Просроченная внешняя дебиторская задолженность также сокращается: минимальное значение за последние 7 лет, — отметил Чеботарь.

По нашим оценкам, в первом полугодии промышленность останется локомотивом роста экономики. Первый квартал показал формирование позитивной динамики восстановления сельского хозяйства и отраслей услуг для населения — розничной торговли, транспорта, гостиниц, общепита, здравоохранения, образования, сфер отдыха и развлечений. Отрасли набирают темп, и по итогам полугодия мы прогнозируем их восстановление к уровню прошлого года. И в целом ожидаем выход сферы услуг из отрицательной зоны.

Сложный сектор в экономике на данный момент — строительство. Динамика по отрасли за четыре месяца отрицательная. И по полугодию выход из красной зоны пока не прогнозируется. Хотя уже в мае ожидаем перелом ситуации. Что касается оценки ВВП: за полугодие прогнозируем темп роста 102,6%.

Как мы помним, 13 мая ЕАРБ спрогнозировал , что рост ВВП Беларуси в 2021 году составит 0,1%, и добавил, что данный показатель может быть уточнен (то есть изменен), в том числе из-за возобновления после 3 июня ограничительных мер в отношении ряда предприятий концерна «Белнефтехим» со стороны США.

В начале апреля Международный валютный фонд существенно ухудшил прогноз по белорусской экономике. В октябре прошлого года аналитики МВФ прочили белорусской экономике рост в 2021-м на 2,2%. В апреле уже отмечали, что к концу года Беларусь ждет снижение ВВП на 0,4%. По поводу 2020-го оценки также сдержанны: возможен незначительный рост на 0,8%. Что касается инфляции, то аналитики МВФ предрекают рост цен по итогам 2021 года на 6,9%.

Всемирный банк более мрачен. Он предсказывает падение белорусской экономики на 2,7% (хотя раньше прогнозировал минус 4%). При этом в мировой экономике банк прогнозирует рост на 4%. Всемирный банк также прочит инфляцию по итогам года на уровне 8,2%, в 2022-м — на уровне 6,1% и 5,7% в 2023-м.



