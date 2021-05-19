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Министерство экономики прогнозирует рост ВВП на 2,6% в первом полугодии
Источник материала: Onliner
Первый замминистра экономики Юрий Чеботарь заявил, что половина белорусской экономики находится в зоне роста, сообщает пресс-служба Министерства экономики. По его словам, динамика позитивная. Между тем, Белстат
— Пандемия продолжает оказывать влияние. При этом более половины экономики находится в зоне роста. Это промышленность, оптовая торговля, информация и связь. Главное — обеспечивается качественный рост. В промышленности запасы готовой продукции находятся на минимальном уровне и продолжают снижаться. Просроченная внешняя дебиторская задолженность также сокращается: минимальное значение за последние 7 лет, — отметил Чеботарь.
По нашим оценкам, в первом полугодии промышленность останется локомотивом роста экономики. Первый квартал показал формирование позитивной динамики восстановления сельского хозяйства и отраслей услуг для населения — розничной торговли, транспорта, гостиниц, общепита, здравоохранения, образования, сфер отдыха и развлечений. Отрасли набирают темп, и по итогам полугодия мы прогнозируем их восстановление к уровню прошлого года. И в целом ожидаем выход сферы услуг из отрицательной зоны.
Сложный сектор в экономике на данный момент — строительство. Динамика по отрасли за четыре месяца отрицательная. И по полугодию выход из красной зоны пока не прогнозируется. Хотя уже в мае ожидаем перелом ситуации. Что касается оценки ВВП: за полугодие прогнозируем темп роста 102,6%.
Как мы помним, 13 мая ЕАРБ
В начале апреля Международный валютный фонд существенно
Всемирный банк более мрачен. Он предсказывает падение белорусской экономики на 2,7% (хотя раньше прогнозировал минус 4%). При этом в мировой экономике банк прогнозирует рост на 4%. Всемирный банк также прочит инфляцию по итогам года на уровне 8,2%, в 2022-м — на уровне 6,1% и 5,7% в 2023-м.
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