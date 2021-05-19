Спасатели спешат на помощь. В Жодино мальчик застрял в стиральной машине, а в Гомеле девочка не смогла слезть с дерева

Детские игры иногда заканчиваются звонком в службу спасения. Два таких инцидента зафиксированы 18 мая.





Так, в Жодино местным спасателям пришлось помогать мальчику, нога которого застряла в барабане стиральной машины. Вытащить ребенка из ловушки удалось без помощи специальных средств — мальчик не пострадал, бытовая техника тоже. А вот вопрос, зачем ребенок пытался влезть в стиральную машину, остался без ответа.

А в Гомеле несколькими часами ранее спасатели снимали с дерева… Нет, не кошку, а девочку 2013 года рождения. На улице Сухого играла компания детей, в процессе игры одна девочка забралась на дерево, а спуститься назад не смогла.

С высоты примерно пяти метров ребенка сняли спасатели с помощью трехколенной лестницы. Девочка в медицинской помощи не нуждалась.