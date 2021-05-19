На автодороге недалеко от Борисова обрушился мост

Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner об обрушении моста на автодороге Р67 (Борисов — Березино — Бобруйск) недалеко от Борисова. Движение на этом участке дороги заблокировано полностью.

— Обрушился мост в районе деревни Новоселки. В объезд больше 100 км через Червень, — рассказал наш читатель корреспонденту Onliner. — Транспорт будет скапливаться 100%, так как там разливы реки и болотистая местность, а в объезд очень приличное расстояние! На ремонт моста или строительство дороги в объезд уйдет много времени.





Другой наш читатель утверждает, что мост прежде длительное время находился на ремонте.

Есть, кстати, и другой вариант объезда, подсказывает один из читателей: через деревни Забашевичи и Полелюм — получится около 10—15 дополнительных километров.





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